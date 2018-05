Quelles enceintes sont compatibles avec AirPlay 2 ?

Apple a mis à jour le site dédié à HomeKit avec une nouvelle section dédiée à AirPlay 2, le protocole qui est désormais actif sur la version finale d’iOS 11.4 déployée hier soir.

AirPlay 2 permet aux utilisateurs d’ajouter des haut-parleurs compatibles dans l’application Home et de les intégrer à d’autres haut-parleurs compatibles. Pour le moment, les dispositifs compatibles avec AirPlay 2 sont l’Apple TV et le HomePod, mais de nombreux autres fabricants vont prochainement sortir des appareils AirPlay 2. Quel que soit le fabricant, les utilisateurs pourront diffuser le même son simultanément sur plusieurs haut-parleurs.

Cette section du site répertorie tous les futurs intervenants et récepteurs qui seront mis à jour avec le support de ce protocole. Les appareils AirPlay 2 incluent, bien entendu, le HomePod, qui est le premier et le seul appareil AirPlay 2 actuellement disponible, en plus de tous les haut-parleurs et récepteurs pour lesquels une mise à jour a déjà été officialisée.

Apple HomePod

Beoplay A6

Beoplay A9 mk2

Beoplay M3

BeoSound 1

BeoSound 2

BeoSound 35

BeoSound Core

BeoSound Essence mk2

BeoVision Eclipse (audio only)

Denon AVR-X3500H

Denon AVR-X4500H

Denon AVR-X6500H

Libratone Zipp

Libratone Zipp Mini

Marantz AV7705

Marantz NA6006

Marantz NR1509

Marantz NR1609

Marantz SR5013

Marantz SR6013

Marantz SR7013

Naim Mu-so

Naim Mu-so QB

Naim ND 555

Naim ND5 XS 2

Naim NDX 2

Naim Uniti Nova

Naim Uniti Atom

Naim Uniti Star

Sonos One

Sonos Play:5

Sonos Playbase

À l’exception du HomePod, aucun des autres périphériques de la liste ne prend déjà en charge AirPlay 2, mais dans les semaines à venir, les mises à jour associées devraient inclure cette compatibilité.