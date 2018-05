Le HomePod sera disponible en France, en Allemagne et au Canada dès le 18 juin !

C’est officiel, le HomePod arrivera enfin dans 3 nouveaux pays à compter du 18 juin. Son lancement est prévu en France, en Allemagne et au Canada. Pour l’heure, le tarif n’est pas connu, mais il devraient avoisiner les 350 €.

L’attente n’est donc plus très longue, environ 3 semaines, avant de pouvoir mettre enfin la main sur l’enceinte intelligente d’Apple. Rappelons que le HomePod est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Les avis divergent sur la toile à cause des lacunes de Siri et du manque de fonctionnalités, mais il en ressort néanmoins que l’enceinte offre une réelle qualité sonore.

Apple devrait apporter encore quelques éléments de réponses lors de la WWDC du 4 juin durant laquelle nous n’excluons pas l’arrivée de nouvelles fonctions ou améliorations dédiées au HomePod.