iPhone X : soyez vigilants avec les écrans non-certifiés Apple ! Du LCD à la place de l’OLED !

Faire appel à un réparateur tiers peut être moins coûteux que de passer par le SAV d’Apple lors du remplacement d’écran d’un iPhone, mais ce n’est pas sans conséquences. ETrade Supply a publié une vidéo dans laquelle une comparaison est faite entre plusieurs écrans destinés à l’iPhone X.

Dans cette vidéo, trois écrans sont présentés : un original et deux autres non-officiels. Si la dalle OLED d’Apple offre une parfaite colorimétrie, le rendu est tout autre avec les deux autres écrans. La raison est simple, il s’agit d’écrans LCD et non OLED. Certains réparateurs tiers peuvent en effet afficher des tarifs attractifs au détriment de la qualité. De plus, l’épaisseur de ces écrans LCD pour iPhone X est plus importante qu’une dalle OLED officielle.

 

D’autres problèmes peuvent également avoir lieu avec la fonction 3D Touch. Sur les écrans tiers, la pression a tendance à fonctionner avec certaines difficultés, il faut appuyer bien plus fort pour accéder aux raccourcis 3D Touch. Parfois même, cela ne fonctionne pas du tout à différents endroits de l’écran(nous parlons par expérience). Il est n’est pas non plus exclu d’avoir des soucis avec la luminosité automatique. Bien sûr, il est bon de préciser que la profondeur du noir n’est pas du tout la même entre le LCD et l’OLED, et c’est sans parler de la consommation d’énergie qui est plus importante si votre iPhone X (normalement équipé d’un écran OLED) passe au LCD.

Concrètement, il est conseillé de faire attention à qui vous confier la réparation de votre iPhone X (comme tout autre iPhone) et d’avoir suffisamment d’informations pour être certain de ne pas repartir avec un appareil bancal…