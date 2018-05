Apple pourrait lancer AirPlay 2 à la WWDC 2018

Il y a près d’un an, Apple a annoncé le lancement du nouvel AirPlay 2, qui n’est finalement jamais arrivé. Nous l’avons vu assez brièvement apparaître dans l’une des bêtas d’iOS 11.4 avant qu’Apple ne décide de le faire disparaître.

Si la firme de Cupertino a bel et bien l’intention de faire évoluer le protocole de transmission multimédia, on se demande aujourd’hui si la WWDC 2018 ne serait pas l’occasion de le lancer officiellement. La conférence des développeurs pourrait être en effet un moment important non seulement pour l’annonce des nouveaux systèmes d’exploitation, mais aussi pour le lancement final de la deuxième version d’AirPlay.

La deuxième itération d’AirPlay permettra de lancer le même streaming sur plusieurs appareils audio simultanément, vous permettant ainsi de multiplier le plaisir. Vous pouvez également utiliser deux HomePods pour recréer un son stéréo dans votre environnement domestique. Non seulement cela mais AirPlay 2 sera également capable de fonctionner avec des amplis réseau et enceintes sans-fil DTS Play-Fi.

Ce protocole sera compatible avec tous les appareils actuellement mis à jour vers la dernière version d’iOS, y compris iPhone 5s et l’iPad Mini 2. Alors peut-être qu’iOS 12 embarquera AirPlay 2, à moins qu’Apple le propose dans la version finale d’iOS 11.4…

Pour rappel, tous les principaux producteurs de haut-parleurs AirPlay ont déjà annoncé une compatibilité totale avec le nouveau protocole que nous espérons voir bientôt sur tous nos appareils iOS.