CarPlay est pris en charge par plus de 400 modèles de voitures

Apple a confirmé que plus de 400 modèles de voitures prennent désormais en charge CarPlay aux États-Unis. La plupart de ces véhicules sont également disponibles dans le reste du monde.

La liste comprend tous les véhicules qui prennent en charge CarPlay lesquels sont disponibles aux États-Unis mais aussi en France. Il y a notamment les modèles du groupe Fiat Chrysler comme l’Abarth 595 et 695, l’Alfa Romeo Giulia et Stelvio, ou les diverses 500, 500L et 500X.

Actuellement absent de cette liste, Subaru a présenté le dernier véhicule compatible avec CarPlay il y a quelques jours, il sait de la WRX 2019.

Rappelons que CarPlay permet accéder aux différentes fonctions de l’iPhone sur l’écran embarqué du véhicule, permettant aux conducteurs de profiter du GPS, passer des appels, envoyer et recevoir des messages, écouter de la musique et plus encore, tout en restant concentré sur la route. La plate-forme peut être contrôlée via l’écran tactile, les commandes vocales Siri ou depuis les boutons sur le volant.