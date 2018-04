CarPlay est très prisé par les nouveaux clients en concession

Un récent sondage montre que ceux qui achètent un nouveau véhicule avec CarPlay ou Android Auto sont très satisfaits des deux systèmes, grâce à leurs fonctions embarquées. Les clients demandent de plus en plus à avoir l’un des deux services avant d’acheter une voiture.

L’enquête a révélé que 34% des nouveaux propriétaires de voitures avec CarPlay s’appuient sur ce système pour gérer l’ensemble du système de divertissement audio embarqué. En outre, 32% utilisent également CarPlay pour les besoins de navigation par satellite, bien que la plupart des utilisateurs admettent préférer Google Maps directement sur iPhone à Apple Plans (la seule alternative actuellement présente via CarPlay).

Ce sondage nous apprend également que les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à profiter des commandes vocales pour activer certaines fonctions ou pour lire les derniers messages arrivés. Au total, 85% des utilisateurs se disent très satisfaits de CarPlay et 90% disent le recommander à leurs amis. Android Auto n’est pas en reste puisque les chiffres sont quasiment identiques.

CarPlay est une fonctionnalité de plus en plus demandée par les utilisateurs lors de l’achat d’une voiture neuve, et ce n’est pas une coïncidence si la plupart des fabricants ont commencé à proposer cette option dans leurs listes de prix, même après-vente.