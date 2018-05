Vevo met fin à ses applications mobiles

Après le départ Erik Huggers (CEO), Mark Hall (chef produit) et Alex Nunes (CTO), les changements se poursuivent chez Vevo. L’entreprise vient en effet d’annoncer l’arrêt prochain de ses applications sur iOS et Android.

La plateforme de streaming vidéos musicales a décidé qu’il était pour elle de se concentrer sur la branche qui a le plus d’intérêt pour son avenir, à savoir sa chaîne YouTube : « À l’avenir, Vevo restera concentré sur l’engagement du plus grand public et la poursuite des opportunités de croissance. Notre catalogue de vidéos musicales premium et de contenu original continuera d’atteindre un public grandissant sur YouTube et nous explorons les moyens de travailler avec d’autres plates-formes pour élargir davantage l’accès au contenu de Vevo ».

Pour l’heure, Vevo n’a pas encore fixé de date limite pour le retrait de ces applications, mais il ne serait pas surprenant qu’elles soient supprimer dès que possible. Vevo a remarqué que sa chaîne YouTube a réalisé de grosses audiences ces derniers trimestres d’où cette décision. Toutefois, il est à noter que ces applications sur Apple TV et SmartTV resteront en activité.