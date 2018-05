🎮 Nouveaux jeux iOS : Epic Skater 2, Odysseus Kosmos, BattleHand Heroes et plus

En ce jeudi 24 mai, les développeurs et les studios ont encore répondu à l’appel du jeu en sortant de jolis titres pour iPhone et iPad. Parmi ces jeux, on retrouve Epic Skater 2, Odysseus Kosmos, BattleHand Heroes et plus.

Epic Skater 2

Epic Skater 2 : Gratuit

Epic Skater est de retour, reconstruit à partir de zéro et plus grand que jamais ! Explorez les rues d’Epicwood. Lancez-vous sur les toits pour une longue session de demi-lune ou descendez dans les métros pour attraper tous les rails.

Odysseus Kosmos – Episode 1

Odysseus Kosmos – Episode 1 : 2,99 €

Odysseus Kosmos, et son Robot Quest, est un jeu traditionnel en 2D point’n’click avec des graphismes rétro-pixel. Vous êtes l’ingénieur des navires Odysseus Kosmos; vous et votre robot de service Barton Quest êtes coincés dans un espace profond près d’un trou noir, tout seul. Odysseus Kosmos est un jeu d’aventure rempli d’énigmes, de casse-têtes, avec des visuels stylisés et une bande-son brillante qui vous fera rire pendant que vous résolvez des casse-têtes.

BattleHand Heroes

BattleHand Heroes : Gratuit

Appel à tous les super-héros ! L’entité interdimensionnelle Omega a choisi Silver City pour semer chaos et destruction. La criminalité atteint des sommets ! Retrouvez Mr Sunshine et ses super-pouvoirs pour constituer une équipe de héros, les Sentinelles, et arracher la ville aux griffes du mal. De Kitty Karma à Cloud 9, recrutez des héros et sauvez le monde ! Collectionnez de puissantes cartes pour développer leurs compétences. Rejoignez une alliance mondiale, battez-vous dans le Stade de Silver City, gravissez la Tour du titan et relevez les défis de l’Héliport.

Eden Obscura

Eden Obscura : Gratuit

Bienvenue dans un paradis de son et de vie. Explorez des jardins musicaux animés : découvrez ces lieux esthétiques et mystérieux ! Eden Obscura, qui tient son nom de l’ancienne “camera obscura”, est littéralement un “jeu de lumière”. L’application utilise l’objectif intégré à votre mobile pour créer des effets visuels interactifs au fur et à mesure que vous sautez d’un bout à l’autre de l’écran pour rassembler du pollen qui vous permettra de développer des plantes et environnements à la fois surréalistes et poétiques dans un monde pas comme les autres. Embarquez pour un voyage artistique qui élargira vos horizons, bercé par une musique électronique sophistiqué et des couleurs vibrantes et vous procurera beaucoup de fun.

Deploy and Destroy: Ash vs ED

Deploy and Destroy: Ash vs ED : Gratuit

Plongez dans le plaisir terrifiant d’Ash vs. Evil et les locations post-apocalyptique de Divergent. Avec ses graphiques impressionnants, arénas cinématiques, effets de qualité visuel de PC et personnages d’actions d’Hollywood en plus d’avoir des personnages originaux personnalisables… Deploy and Destroy.

SwayBods

SwayBods : 1,09 €

Les monstres à bulles sont tristes et se réjouissent quand ils se balancent. Touchez-les pour les faire se balancer !

Scalak

Scalak : 2,29 €

Hé, c’est Hamster qui vous parle. J’ai créé PUSH, Zenge et Art Of Gravity. Votre but : Remplir les figures. Se détendre. S’amuser.

Faraway 3

Faraway 3 : Gratuit

Evadez-vous de tous les nouveaux temples dans Faraway 3 : Arctic Escape qui sont pleins d’énigmes et de nouveaux endroits excitants à explorer. Ce jeu d’évasion mettra à l’épreuve votre capacité à résoudre des énigmes. La suite de l’un des meilleurs jeux d’évasion de tous les temps avec plus d’un million de joueurs ! Un jeu de puzzle d’évasion qui va complètement défier votre esprit, vous captiver et vous offrir des heures de divertissement incroyable de jeu mobile.

Stickman Soccer 2018

Stickman Soccer 2018 : Graatuit

Vivez l’expérience du football pur avec un gameplay d’arcade au rythme effréné, une atmosphère étonnante, des animations époustouflantes, des contrôles simples, des actions folles et des tonnes de rejouages grâce au nouveau jeu de Soccer entièrement redessiné.

One Deck Dungeon

One Deck Dungeon : 9,99 €

One Deck Dungeon vous permet de sauter directement dans les portes, de lancer des dés et d’écraser les méchants avec style. Obtenez une expérience de jeu roguelike complète, réduite à son essence, et capturé dans un seul jeu de cartes et une poignée de dés !