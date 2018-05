Apple Music a droit à une refonte complète dans ce nouveau concept

Apple Music est un service en pleine expansion, qui a déjà été mis à jour d’un point de vue graphique par rapport à la toute première version. Mais Apple pourrait aller encore plus loin comme le prouve les nouvelles suggestions avancées par ce concept très développé.

Ce concept montre de nombreuses fonctionnalités intéressantes et une nouvelle conception pour les fiches et les sections d’Apple Music. Apple pourrait en effet s’en inspirer à l’avenir, même si la plupart du temps, les concepts ne sont pas pris en compte pour le développement de futurs produits et services.

Les points saillants de ce concept sont :

La nouvelle bibliothèque avec des suggestions quotidiennes pour les listes de lecture, les stations, les artistes et les mixes personnels

Possibilité de parcourir les artistes, albums, genres, meilleurs graphismes, tendances par pays

Listes de lecture personnalisées basées sur la musique de la bibliothèque personnelle

Groupes de lecture de groupe

Profils sociaux plus détaillés

Des actualités sur les artistes que vous suivez

Rapports hebdomadaires sur la musique écoutée

Chronologie des meilleurs artistes, albums et chansons écoutés

Vue d’album redessinée

Album et annonces uniques

Nouveaux gestes

Voici quelques captures d’écran du concept :

Rappelons qu’Apple Music a récemment franchi une étape importante puisque le service de streaming a désormais 40 millions d’abonnés, avec une incroyable augmentation de 2 millions d’abonnés en l’espace d’une seul mois.