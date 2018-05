Satisfaction client : l’iPhone X derrière les autres modèles Apple (et pas seulement)

Quand il s’agit de la satisfaction du client, les produits Apple ont toujours enregistré des niveaux très élevés. Une nouvelle étude menée par l’American Customer Satisfaction Index (ACSI) confirme cette tendance, même si l’iPhone X obtient un score inférieur à celui des autres appareils.

En général, les propriétaires de smartphones Apple sont ceux qui ont le plus haut niveau de satisfaction, avec un pourcentage moyen de 81%, tandis que Samsung suit de près avec 80%. LG et HTC sont toujours à la traîne, même si le modèle G4 de LG a un très bon taux de satisfaction de 82%.

En regardant de plus près le classement de chaque appareil, nous notons que les trois premières places sont occupées par l’iPhone 7 Plus (85%), le Samsung Galaxy S8+ (84%) et le Galaxy S8, l’iPhone 8 et iPhone 8 Plus qui marquent tous une note de 83%.

Surprenant le résultat de l’iPhone X, qui enregistre un bon 80%, mais se classe derrière de nombreux autres appareils tels que le LG G4, le Note 5 et les différents Galaxy S6 et S7.

Les responsables de l’étude constatent donc que l’iPhone 7 Plus est le smartphone préféré aux États-Unis, au moins en ce qui concerne le degré de satisfaction de la clientèle. Dans le cas de l’iPhone X, ACSI explique que « Pour les utilisateurs américains, la fonctionnalité de ce modèle n’est pas suffisante pour compenser le coût de l’appareil ».

L’étude a été menée sur 45 000 utilisateurs entre avril 2017 et mars 2018 et se veut très intéressante, bien que d’autres enquêtes similaires aient conduit à des résultats diamétralement opposés. Par exemple, le rapport Tech.pinions publié le mois dernier a trouvé un taux de satisfaction de 97% pour les utilisateurs de l’iPhone X…