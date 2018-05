Apple engage les créateurs de “Once Upon a Time” pour sa série tv “Amazing Stories”

La série télévisée “Amazing Stories” d’Apple a deux nouveaux responsables des opérations, après le départ du précédent showrunner il y a quelques semaines.

Les deux nouveaux showrunners sont Adam Horowitz et Edward Kitsis, connus pour être les co-créateurs de la série télévisée “Once Upon a Time”. La nouvelle a été confirmée quelques jours avant la finale de la septième saison de “One Upon a Time”, une série télévisée bien connue inspirée par les légendes, les classiques de la littérature fantastique et les contes de fées, mais qui se déroule aujourd’hui. Les deux vont ensuite travailler sur la série télévisée Amaging Stories d’Apple, tout en restant sous contrat à la ABC jusqu’en 2022.

Le choix a été fait par Apple après que Bryan Fuller ait abandonné le rôle de showrunner pour des différences avec le producteur exécutif Hart Hanson. Fuller et Apple s’en sont quittés sans animosité. Bryan voulait donner à la série un ton de style “Black Mirror”, alors que la firme de Cupertino était orientée sur autre chose.

Dans leur carrière, Horowitz et Kitsis ont également travaillé sur le scénario de certains épisodes de Lost et du film “Tron: Legacy”. Amazing Stories proposera une version mise à jour de la série TV du même nom (Amazing Stories de Steven Spielberg) qui a été diffusée pour la première fois de 1985 à 1987. Pour l’heure, Apple n’a pas annoncé de date précise quant à sa diffusion.