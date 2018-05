Instagram teste la nouvelle fonction “You’re all caught up” et active la touche “Mute”

Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de savoir quand ils ont vu tout ce qu’il y avait à voir dans leur flux. La fonction “Mute” a également été activée sur l’application pour masquer les messages.

Désormais, Instagram est en mesure de dire combien de temps nous passons sur l’application, en plus d’une notification dès que toutes les publications ont été vues. Depuis qu’Instagram est passé d’un flux chronologique à un flux algorithmiques, il est devenu beaucoup plus difficile pour les utilisateurs de savoir s’ils avaient tout vu ou non, conduisant souvent à une sorte de défilement compulsif passif et insensé, pour s’assurer qu’ils n’ont rien manquer. Pour aider à résoudre ce problème, Instagram teste maintenant une nouvelle fonctionnalité qui informe les utilisateurs lorsque le flux a été complètement visionné.

Une fois que vous avez vu tout le contenu que vos amis ont partagé au cours des dernières 48 heures, Instagram affiche une notification indiquant qu’il n’y a plus rien à voir. Cette fonctionnalité est en cours de test et devrait être disponible pour tout le monde dans les semaines à venir. Il reste également à voir si la notification nous informe dès lors que nous avons vu tous les postes dans les dernières 48 heures des gens que l’ont suit, ou si elle se limite seulement aux plus « importants » selon l’algorithme.

La deuxième innovation concerne la possibilité de désactiver les notifications des personnes que nous suivons sur Instagram. La fonctionnalité est déjà active sur un nombre limité de comptes et sera accessible à tous dans les prochaines semaines. Avec la fonction Mute, l’utilisateur sera en mesure de supprimer les messages et les stories des personnes désirées à partir de leur écran Instagram principal. Ce contenu peut toujours être consulté sur la page utilisateur “muet”. Et bien sûr, cette option permet de cacher le contenu d’une personne spécifique, sans avoir à arrêter de le suivre.