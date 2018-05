HMD Global lève 100 millions de dollars pour produire plus de téléphones Nokia

L’accord de HMD Global avec Nokia pour l’utilisation de son nom pour les smartphones a été un succès retentissant. En atteste, la vente flash du Nokia X6 dont tous les stocks ont été épuisés en seulement dix secondes.

La marque Nokia pourrait bien connaître à nouveau le succès et avoir une certaine pertinence sur le marché du smartphone. En effet, 4,4 millions de smartphones Nokia ont été vendus au quatrième trimestre de 2017, soit plus que HTC, OnePlus, Google, Sony et Lenovo au cours de la même période. On se demande ce qui aurait pu se passer alors que le PDG de Nokia, Stephen Elop, a choisi Android au lieu de Windows Phone pour lancer les nouveaux combinés connectés de Nokia en 2011. C’est une décision qu’Elop a déclaré ne jamais avoir regrettée.

Pour rappel, Nokia a annoncé en 2013 qu’elle vendait ses activités de téléphonie mobile à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. L’accord contenait une clause de non-concurrence qui empêchait l’utilisation du nom de Nokia sur un smartphone jusqu’à la fin de l’année 2016. En mai de la même année, HMD Global a été autorisé à utiliser la marque Nokia et une nouvelle ère est née.

Désormais, HMD Global a annoncé avoir levé 100 millions de dollars pour accélérer la croissance de la nouvelle identité de Nokia. L’année dernière, l’entreprise a vendu 70 millions de combinés de marque Nokia, ce qui représente un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars. En 2017, Nokia était la marque de téléphone la plus vendue et se classait au 11e rang des smartphones selon Counterpoint Research. Cette année, HMD Global prévoit de doubler les canaux de vente dans certaines régions, tout en élargissant la gamme de la gamme de smartphones Nokia.

Parmi les nouveaux investisseurs, il y a la filiale de Foxconn, FIH Mobile, la société qui fabrique les téléphones Nokia, ainsi que le nouvel investisseur DMJ Asia Investment Opportunity.