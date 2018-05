Procreate Pocket 2.0, la meilleure application de dessin pour iPhone fait peau neuve !

Les développeurs de Savage Interactive ont travaillé d’arrache pied pour sortir ce qu’ils appellent « La plus grande mise à jour jamais effectuée sur Procreate Pocket ». Cette version 2.0 apporte en effet son lot de nouveautés, à commencer par avoir été réécrite de zéro.

La liste des nouveautés est très longue, et encore « Il n’y a littéralement pas assez de place dans cette section ‘Nouveautés’ pour vous dire tout ce qui est nouveau. C’est vous dire si cette mise à jour est grande ».

En effet, cette mouture revient avec la quasi-totalité des fonctions puissantes de Procreate sur iPad, emballées dans une toute nouvelle interface exclusivement conçue pour iPhone. Avec tous les outils puissants qui vous attendent, les utilisateur vont pouvoir laisser libre court à leur imagination.

Voici toutes les nouveautés en détails :

– Une interface toute nouvelle

Découvrez l’interface toute neuve de Procreate Pocket exclusivement conçue pour iPhone. Avec une prise en charge totale d’iPhone X et iOS 11, en même temps que des curseurs tout neufs pour taille de pinceau et opacité, Procreate Pocket est une façon entièrement nouvelle de créer sur iPhone.

– Moteur Silica M

Procreate Pocket est à présent activée par le même moteur Metal révolutionnaire que Procreate pour iPad : Silica M. Faites l’expérience d’une vitesse fulgurante, d’une précision incroyable et d’une polyvalence inégalée.

– Bibliothèque complète de pinceaux

Riche de la totalité des 136 pinceaux Procreate, Procreate Pocket 2 vous permet de complètement personnaliser n’importe quel pinceau ou de créer le vôtre à partir de rien, tout ça sur votre iPhone.

– Importation et exportation d’ensembles de pinceaux

Tapez simplement sur votre choix d’ensemble de pinceaux, puis sur Partager dans le menu pour exporter l’ensemble, ou bien ouvrez un ensemble de pinceaux dans une autre application pour importer la totalité de cet ensemble dans Procreate.

– Système complet de superposition

Contrôlez entièrement votre œuvre multicalque grâce à des fonctions comme Layer Masks, Layer Groups et Transformation multicalque.

– QuickLine

Peignez un trait et maintenez-le pendant un moment pour le voir se redresser en une ligne droite, puis ajustez les extrémités pour le placer avec exactitude.

– Guide de perspective

Créer votre propre guide selon une perspective en 1, 2 ou 3 points. Allumez l’assistant de perspective pour n’importe quel calque afin de dessiner chaque fois selon une perspective parfaite.

– Nouveaux filtres et ajustements :

Servez-vous de toute la puissance des filtres et ajustements de Procreate sur votre iPhone, depuis les flous gaussiens, cinétiques et de perspective jusqu’à l’équilibre des courbes et des couleurs.

– Toiles personnalisées

Créez des toiles de tailles personnalisées en pouces, millimètres, centimètres ou pixels, et enregistrez ces dimensions pour les utiliser plus tard.

– Options de partage

Procreate Pocket 2 prend entièrement en charge l’exportation et importation de fichiers Adobe® Photoshop® PSD, ainsi que l’exportation en fichiers TIFF, PDF, PNG, JPEG et .procreate natifs vers n’importe quel emplacement connecté par l’app de fichiers.

– Prise en charge de stylet par Bluetooth

Procreate Pocket 2 comprend le tout dernier kit de développement logiciel pour les plus importants stylets intelligents, ainsi qu’une assistance tenue à jour pour un Toucher en 3D assurant une sensibilité améliorée de la pression de votre doigt.

– Exportation en accéléré

Vous pouvez aussi exporter votre enregistrement automatique en accéléré, et vous avez maintenant une option d’exportation de trente secondes, idéale pour partage sur Instagram, Twitter ou n’importe quelle autre plateforme sociale.

› Télécharger Procreate Pocket sur l’App Store : 5,49 €