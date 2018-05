Netflix conclut un accord avec Obama pour un nouveau contenu vidéo exclusif…au détriment d’Apple

Netflix gagne son combat conter Apple et parvient à arracher un accord important avec l’ancien président américain Barak Obama et son épouse Michelle pour la réalisation de plusieurs contenus originaux qui seront publiés sur la plate-forme.

Netflix a annoncé l’accord avec un tweet, en expliquant avoir conclu un accord pluriannuel avec le président Obama et la première dame Michelle Obama pour produire des films originaux et des séries qui seront publiées exclusivement sur la plateforme. Pour le moment, aucun détail supplémentaire n’a été publié sur ce contenu, mais Netflix explique que ce sera à la fois un contenu déjà écrit par Obama, et des programmes et séries télévisées non encore développés : « Obama écrira des séries TV, documentaires, formats originaux et bien plus encore ».

Selon diverses rumeurs, même Apple aurait tenté de conclure cet accord avec Obama, mais visiblement Netflix est reparti gagnant de cette petite bataille…

Pour commenter cet accord, le président Obama espère que l’accord avec Netflix lui permettra, ainsi qu’à la première dame, de partager des histoires qui aideront à promouvoir une plus grande empathie et une plus grande compréhension entre les gens.