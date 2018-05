ARKit vs ARCore : qui remporte la palme ? Réponse en vidéo !

Récemment, Samsung a mis à jour son Galaxy S9 de sorte à le doter des APIs ARCore utiles à la réalité augmentée, mais qu’en est-il du résultat ? Afin d’avoir un point de référence, le site AppleInsider a décidé de comparer en vidéo ARCore à ARKit.

Dans plusieurs cas, l’iPhone X s’en sort bien mieux que le Galaxy S9 Plus. On remarque notamment que les applications fonctionnent correctement sur l’iPhone X comme l’app IKEA Place, alors que cette même app pose problème pour le Galaxy S9 Plus où l’ARCore semble ne pas trouver suffisamment de surface plane pour afficher les objets en réalité augmentée. Vous verrez que ce problème se reproduit à différents moment sur le smartphone de Samsung. À une moment, vous verrez même l’image trembler lorsque l’utilisateur cherche à tourner autour des sushis :

 

Apple a clairement un train d’avance avec son ARKit, le système semble plus abouti que l’ARCore de Google. Mais rappelons que la réalité augmentée n’en est qu’à ses débuts. Ces systèmes vont encore évoluer et se perfectionner au fil du temps, de manière à offrir des expériences AR de plus en plus impressionnantes.