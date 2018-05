Un HomePod « Beats » à 199$ serait dans les projets d’Apple

D’après le site chinois Sina, Apple pourrait lancer HomePod pas cher plus tard cette année, pour rivaliser avec les prix des Amazon Echo et Google Home. Ce HomePod pourrait même être lancé sous la marque « Beats ».

Les derniers chiffres de ventes du HomePod ne sont certainement pas positifs, on parle de 600 000 unités vendues au cours des trois premiers mois de 2018 (soit 6% de l’ensemble du marché). En dépit d’une excellente qualité sonore, le haut-parleur intelligent d’Apple a été critiqué pour les fonctions limitées de Siri, à tel point que la société s’est assurée d’apporter des améliorations au plus vite. En outre, le prix est nettement plus élevé que la concurrence, puisque l’Amazon Echo coûte 99,99 $ (l’Echo Dot même 49 $) et le Google Home 129 $ (la version mini coûte 49 $). Des prix nettement inférieurs aux 349 $ du HomePod, mais cet appareil est en mesure d’offrir un son de qualité supérieure.

Le problème de Siri sera résolu au moins en partie, avec une prochaine mise à jour logicielle déjà prévue pour juin. Concernant le prix, Apple aurait dans l’idée de lancer une version économique de son HomePod sous le label Beats, dont le prix serait situé entre 150 et 200 dollars, pour un appareil qui peut offrir les mêmes fonctionnalités que la version premium, mais avec une qualité sonore inférieure.