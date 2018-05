HomePod : Apple devient la quatrième marque mondiale de haut-parleurs intelligents

Pour la première fois, la part d’Amazon sur le marché mondial des enceintes intelligentes a chuté en dessous de 50%. Dans le même temps, Apple est devenue la quatrième marque mondiale de haut-parleurs intelligents grâce au lancement de HomePod en février.

Selon une nouvelle étude de Strategy Analytics, Amazon a expédié 4 millions d’enceintes intelligentes au cours du premier trimestre de 2018, soit une augmentation de 102% d’une année sur l’autre. De son côté, Google a expédié 2,4 millions d’unités, ce qui représente une augmentation de 709%. Alibaba suit avec 700.000 unités vendues.

Apple a annoncé le HomePod propulsé par Siri en juin 2017. Cependant, elle n’a commencé à expédier ses unités qu’en février. À la fin du mois de mars, Cupertino a écoulé 600 000 exemplaires du HomePod. Bien qu’Apple soit derrière la concurrence, il ne faut pas oublier que le HomePod n’est actuellement disponible que dans trois pays : aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. De plus, le HomePod est vendu 349 $, soit beaucoup plus cher que les enceintes intelligentes concurrentes. Dans son premier trimestre de vente de haut-parleurs intelligents, Apple a pris 6% du marché mondial global.

Selon David Watkins, directeur chez Strategy Analytics :

« Amazon et Google ont représenté une part dominante de 70% des expéditions mondiales de haut-parleurs intelligents au premier trimestre 2018, bien que leur part cumulée ait chuté de 84% au quatrième trimestre 2017 et de 94% au même trimestre de l’année précédente. Cela s’explique en partie par la forte croissance du marché chinois des haut-parleurs intelligents, où Amazon et Google sont actuellement absents. Alibaba et Xiaomi sont en tête du peloton en Chine et leur force sur le seul marché intérieur s’avère suffisante pour les propulser dans le top cinq mondial. »

Bien qu’il ait vendu plus du double du nombre de haut-parleurs d’une année sur l’autre, le fabricant de l’Amazon Echo a vu sa part du marché mondial chuter de manière significative au cours des 12 derniers mois. Au premier trimestre de 2017, il représentait 81,8% du marché émergent. Un an plus tard, ce chiffre a chuté à 43,6%. Au cours de la même période, la part de Google a grimpé de 12 4% à 26,5%.

Rappelons que les rumeurs évoquent un possible HomePod moins cher d’ici la fin de l’année. Cela pourrait augmenter considérablement la part de marché d’Apple.