PayPal acquiert iZettle, quoi de neuf pour les utilisateurs d’Apple ?

PayPal a annoncé l’acquisition d’iZettle, une société basée en Suède qui fabrique des appareils pour accepter les paiements électroniques en déplacement. Cette acquisition affecte également indirectement Apple Pay et la France.

PayPal a dépensé 2,2 milliards de dollars pour acquérir iZettle, avec un investissement qui fait partie d’un plan d’expansion plus important dans les magasins physiques en Europe. En particulier, cet accord représente la plus importante acquisition de PayPal dans son histoire, ce qui en fait placera l’entreprise sur le marché du matériel de point de vente comme un concurrent direct à Square.

iZettle est l’une des plus grandes entreprises mondiales de fabrication de terminaux opérant principalement en Europe et en Amérique du Sud. Les appareils fabriqués par iZettle sont vendus principalement aux indépendants et aux petites entreprises, étant donné le faible coût et la capacité d’effectuer des transactions avec des cartes de crédit et de débit en déplacement. Et ces appareils sont également compatibles avec Apple Pay, car ils intègrent la puce NFC. Traduit, cela signifie que PayPal aura bientôt un terminal qui vous permettra d’effectuer des paiements avec les appareils Apple.