Dépenseriez-vous 4 500 $ pour iPhone X avec des panneaux solaires au dos ?

Caviar, un fabricant d’accessoires russes, a créé un boîtier spécialement pour l’iPhone X avec des panneaux solaires à l’arrière. La société vend la version 64 Go au prix exorbitant de 4555 $ et 4 805 $ pour la version 256 Go. Baptisé l’iPhone X « Tesla », ce modèle unique a été imaginé en l’honneur de trois personnes dont Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX.

L’ajout de panneaux solaires à l’iPhone X change quelque l’apparence du téléphone. L’épaisseur initiale de 7,7 mm a désormais plus que doublée à 16,2 mm, ce qui élimine au passage les possibles chocs de la caméra.

Caviar explique qu’il a été inspiré par « trois hommes de science », à savoir Nikola Tesla, Elon Musk et Steve Jobs. La société permet aux acheteurs d’inspecter le boîtier du téléphone et des panneaux solaires avant de passer à l’achat, et chaque achat comprend un « consultant personnel » qui accompagne la transaction. Nous ne savons pas exactement qui est ce consultant ou quel rôle il joue dans l’achat.

Les panneaux solaires à l’arrière du boîtier permettent d’alimenter une batterie intégrée à l’intérieur. Il suffit d’appuyer sur un bouton situé à l’arrière de l’accessoire pour lancer le chargement de l’iPhone X…comme vous le faîtes déjà avec des coques batteries.

 

Caviar a prévu initialement une production de 99 unités, mais il peut aller jusqu’à maximum 999 exemplaires en édition limitée. Si vous avez un PEL à casser, voici le lien du site officiel.