Samsung se moque de l’iPhone X dans la nouvelle pub pour son Galaxy S9

Malgré les nombreuses critiques reçues dans le passé, Samsung continue sur sa lancée sans se décourager et crée un nouveau spot qui cible Apple et son iPhone. La nouvelle publicité est théoriquement dédiée au nouveau Galaxy S9.

Comparé à d’autres vidéos de Samsung qui critiquaient plus ou moins indirectement Apple, cette fois la vidéo semble avoir été faite exclusivement à cet effet, puisque en 60 secondes on ne voit que des iPhone et l’Apple Store, mais très peu de Galaxy S9.

Le spot intitulé « Galaxy S9: Moving On » raconte les défis quotidiens auxquels le protagoniste doit faire face à cause de son ancien iPhone 6. Ralentissements, manque de résistance à l’eau, bugs logiciels, différents bugs et bien plus encore. Elle décide de se rendre dans un Apple Store muni de son liPhone, et un employé lui demande si elle souhaite voulez passer au nouvel iPhone X. À ce moment-là, la jeune fille désabusée décide d’en rester là avec Apple et de passer à Samsung, mais pas avant que l’encoche de l’iPhone X soit taquinée à la fin de la vidéo.

 

Dans cette publicité, Samsung a donc ciblé un ancien appareil de trois ans, encore entièrement pris en charge par Apple avec des mises à jour logicielles, puis de critiquer l’encoche de l’iPhone X maintenant utilisé par de nombreux appareils Android, même haut de gamme.