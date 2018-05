mSpy, le logiciel espion pour téléphone portable

mSpy est le plus populaire des logiciels espions pour téléphone portables avec plus d’un million d’utilisateurs. Il fonctionne tant sur les iPhone que les appareils Androïd (débridés ou non) et propose un vaste éventail de fonctionnalités, dont certaines que l’on ne retrouve pas toujours chez ses concurrents.

Le logiciel espion s’installe facilement sur le téléphone cible et cela en quelques minutes. Plusieurs méthodes d’installation sont possibles. Soit en ayant directement le téléphone entre les mains en ouvrant un lien de téléchargement dans le navigateur web du téléphone, soit à distance via iCloud pour les iPhone ou encore en envoyant le lien de téléchargement à la personne dont on veut espionner le téléphone. Une fois l’installation terminée, le logiciel fonctionne de manière furtive. Il est invisible et indétectable, et l’utilisateur ne reçoit aucune forme de notification qui pourrait l’alerter.

Le logiciel espion mSpy propose aussi aussi une assistance 24h/7j en cas de problème. Une FAQ est là pour répondre aux questions les plus fréquentes et un forum permet de poser des questions directement. Un service client professionnel que l’on peut joindre par email ou téléphone est aussi disponible.

Accéder aux appels, messages, photos, vidéos, emails

Lorsque le logiciel espion fonctionne sur un téléphone, il donne accès à toutes les communications pour lequel il est utilisé. Vous pouvez ainsi écouter les appels entrants et sortants, lire les SMS et emails reçus ou envoyés via le téléphone, lire les SMS et voir les photos et vidéos envoyées et reçues.

Mspy donne aussi accès aux conversations qui ont lieu sur les messageries privées telles que WhatApp, Viber, Skype, Facebook Messenger. Le gros avantage est de pouvoir lire les messages et voir les photos et vidéos attachées à ses message même quand ces contenus ont été effacés par l’expéditeur ou le destinataire.

Avec mSpy, vous avez aussi accès à toutes les photos et vidéos stockées dans le téléphone, ainsi qu’aux informations contenues dans le répertoire de contacts, dans le journal d’appels et dans le calendrier des événements.

En cas de vol ou de perte

En cas de vol ou de perte de votre téléphone, le logiciel mSpy est d’un grand secours. Vous disposez alors d’une copie de toutes les données contenus dans le téléphone, accessible à tous moments avec un connexion internet.

De plus, la fonction de géolocalisation peut vous aider à retrouver le téléphone, pour savoir où il a été perdu ou oublié.

En cas de vol, il est possible d’effacer toutes les données et informations contenus dans le téléphone à distance et de le verrouiller. Vous êtes ainsi certains que les données sensibles et confidentielles stockées dans le téléphone ne seront pas divulguées. Le fait de verrouiller le téléphone empêchera le voleur de pouvoir utiliser le téléphone et de profiter de son méfait.

Blocage d’appels entrants, de sites web et d’applications

Pour les employeurs qui veulent contrôler le téléphone professionnel de leurs employés ou pour les parents qui veulent un système de contrôle parental sur le téléphone de leurs enfants, mSpy est une solution idéale.

Il est possible de bloquer purement et simplement l’accès à certains sites internet inappropriés et de bloquer l’installation d’applications que vous jugez indésirables. Il est également possible de bloquer les appels entrants provenant de numéros choisis.

Géolocalisation, géofencing

La géolocalisation par GPS permet de suivre à chaque instant en temps réel la position du téléphone sur une carte – et éventuellement de retracer le parcours effectué par le téléphone sur une période donnée.

Le géofencing consiste quant à lui interdire ou autoriser l’utilisation du téléphone selon son emplacement géographique. Par exemple, il est possible de n’autoriser l’usage du téléphone que sur les lieux de travail d’un employé ou, au contraire, d’interdire l’utilisation du téléphone de votre enfant dans son école.