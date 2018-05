Trois villes, trois vidéos et un iPhone X, le tout filmé en noir et blanc

Apple a envoyé ses équipes de tournage à Paris, Marseille et Lyon pour la réalisation de trois nouveaux clips dédiés à l’iPhone X et aux artistes hip-hop locaux.

Dans le premier clip, Apple a mis en avant Paris et certains lieux qui caractérisent la ville comme Pigale, le métro mais aussi une laverie, les pigeons et d’autres lieux/situations. Le tout a été filmé en noir et blanc, et sur la bande son du rappeur parisien Lomepal.

 

Apple est ensuite partie à la découverte de Marseille en filmant, toujours en noir et blanc, le quartier du Panier, le métro, la mer, entre autres. Pour cette vidéo, Apple a opté pour le titre Zoom du rappeur Reef.

 

Pour terminer, Apple s’est rendu à Lyon pour filmer là encore le métro, des plans larges de la ville, mais aussi l’autoroute. Ici, la musique est Dans ma ville de la rappeuse locale Chilla.

 

Apple tient tout de même à préciser que du matériel et des logiciels supplémentaires ont été utilisés pour améliorer rendu de ces trois vidéos.