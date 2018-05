Le Research Triangle Park sera-t-il le siège du nouveau campus d’Apple ?

En janvier, Apple a annoncé son intention de commencer à travailler sur un nouveau campus aux États-Unis. Le siège sera annoncé dans les mois à venir, mais plusieurs sources indiquent que la structure sera construite dans la zone du Research Triangle Park.

Selon ces sources, Apple a déjà choisi le Research Triangle Park comme zone de construction de son prochain campus. Le « Research Triangle » est situé en Caroline du Nord et est ainsi nommé parce qu’il est situé à proximité de trois grandes universités qui font de la recherche comme un point fort : Duke University, NC State University et de l’Université de Caroline du Nord.

Cette zone est reconnue comme l’un des plus importants dans le monde en matière de recherche, il comprend 2 millions de mètres carrés de bâtiments et est l’une des zones « intelligentes » aux États-Unis. Plus de 50% de la population a un diplôme, avec 8500 jeunes diplômés d’une des trois universités de la région chaque année.

Le RTP est la propriété de l’organisation à but non lucratif Research Triangle Foundation, dont la mission est alignée sur la philosophie d’Apple. Aussi pour ces raisons, le choix d’y créer un nouveau campus, principalement dédié au support technique, a beaucoup de sens.