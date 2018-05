WhatsApp annonce de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les groupes

WhatsApp a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités dédiées aux groupes déjà disponibles dans l’application iPhone.

Les groupes sont maintenant devenus l’une des fonctionnalités les plus importantes et les plus utilisées de WhatsApp, avec une propagation croissante à la fois parmi les membres de la famille et entre amis ou collègues. Ensuite, il y a des groupes de parents d’élèves d’une école particulière, ceux de camarades de classe, mais aussi ceux créés par des organismes officiels pour aider les citoyens après une catastrophe naturelle. En clair, les groupes sont maintenant l’un des éléments les plus importants apportés à la plateforme.

Pour cette raison, WhatsApp est constamment à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer la gestion des groupes, à tel point qu’il y a quelques heures ont été partagées les nouvelles mises en place ces derniers jours :

Description du groupe : une brève description qui sert à expliquer le but du groupe, les lignes directrices et les sujets abordés. Quand une nouvelle personne est ajoutée au groupe, la description apparaîtra en haut du chat

Paramètres pour les administrateurs : dans les paramètres du groupe, il y a maintenant un nouveau contrôleur qui permet aux administrateurs de restreindre les pouvoirs d'édition des participants par rapport à l'objet, l'icône et la description du groupe.

Groupe de rattrapage : lorsqu'ils ne sont pas venus pendant un certain temps dans le groupe de discussion, vous pouvez récupérer rapidement les réponses à vos messages, en cliquant simplement sur le bouton Nouveau dans le coin en bas à droite du chat

Recherche de participants : recherchez un utilisateur de groupe parmi les participants sur la page d'informations sur le groupe

Les administrateurs peuvent maintenant supprimer les autorisations d'administrateur des autres participants du groupe (cette fonctionnalité était déjà active depuis plusieurs jours). Les créateurs du groupe ne peuvent pas être supprimés.

