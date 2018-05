Instagram teste différentes nouveautés, dont « Usage Insights »

Instagram teste une série de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt intégrées dans l’application iOS. Parmi celles-ci, il y a aussi une sorte de minuterie qui montre combien de temps nous passons sur le réseau social.

La fonction « Usage Insight » montre le temps que nous avons passé sur la version mobile d’Instagram. Cette nouveauté pourrait être très utile pour les parents qui veulent contrôler la façon dont leurs enfants passent leur temps, ou pour ceux qui veulent se désintoxiquer d’Instagram en étant aidés par des statistiques impitoyables sur le temps perdu sur les réseaux sociaux.

Il y aura également de nouvelles fonctionnalités sur l’interface, avec une nouvelle barre latérale complètement réécrite. Dans la barre latérale, un nouveau bouton sera ajouté pour partager les stories sur Facebook en un seul clic.

Une autre innovation concerne le bouton de vérification des comptes d’entreprise, qui présente désormais des informations plus simples et plus détaillées. La fonction d’inhibition sera également améliorée, ce qui peut être personnalisé dans les moindres détails.