Écran de l’année : l’iPhone X et l’iPad Pro remportent le Display Industry Award 2018

Si l’on sait qu’avec l’iPhone X, Apple a fait un pas en avant en terme d’écran, grâce à l’utilisation de la technologie OLED, la 23ème édition du Display Week a récompensé à la fois l’écran du smartphone mais aussi celui du dernier iPad Pro.

Les Display Industry Awards annuels organisés par Display Week ont ​​en effet récompensé les innovations apportées par Apple aux écrans de deux dispositifs. Ces récompenses mettent en évidence les « réelles innovations, telles que l’affichage de 120Hz adaptatif qui permet de détecter automatiquement le contenu pour rafraîchir l’écran à tout moment, entre 24Hz et 120Hz, et une excellente gestion des couleurs au niveau du système. »

Le prix Display Week est divisé en plusieurs catégories, et l’iPhone X a été récompensé dans la catégorie « Display Applications of the Year »:

« Pour garantir des applications nouvelles et exceptionnelles sur un écran. L’Écran OLED, noirs réels, taux de contraste très élevé, support HDR, technologie True Tone en font l’écran de smartphone le plus innovant jamais vu à ce jour. »

Grâce à l’affichage ProMotion, l’iPad Pro remporte le prix « Displays of the Year ». Display Week espère désormais que le ProMotion arrivera bientôt sur l’iPhone…