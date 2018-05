Brevet Apple : identification du visage plus sécurisée grâce au scan veineux

Apple travaille sur une nouvelle méthode de reconnaissance faciale pour rendre Face ID encore plus sûr, comme en témoigne le dernier brevet publié ces derniers jours.

Le brevet, intitulé « Imagerie veineuse utilisant la détection de rayonnement pulsé », explore la possibilité de scanner les veines sur le visage d’un utilisateur, afin d’offrir un niveau supplémentaire d’authentification biométrique. Grâce à la lecture des vaisseaux sanguins, l’iPhone créerait une carte 3D encore plus précise du visage de l’utilisateur, également capable de distinguer deux jumeaux identiques.

Cette nouvelle version de Face ID serait alors capable d’utiliser un émetteur infrarouge et un récepteur dédié pour détecter les modèles de vaisseaux sanguins sur la surface de la peau. Les données générées par la lumière infrarouge réfléchie sont traitées pour générer une image des vaisseaux sanguins dans la zone définie. Le brevet se réfère à une utilisation à la fois sur les mains et sur le visage. Et c’est cette deuxième étape qui pourrait être intégrée dans le futur système Face ID.

Cela améliorerait le balayage du visage et limiterait encore le risque de faux positifs, notamment en ce qui concerne les jumeaux identiques.