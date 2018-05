Apple s’apprête à vendre 440 millions d’iPhone entre 2018 et 2019

Selon l’analyste Gene Munster, Apple s’apprête à franchir le cap des 440 millions d’iPhone vendus en deux ans, de janvier 2018 à décembre 2019.

Alors que plusieurs experts estiment que les ventes d’iPhone seront lentes dans les mois à venir, Gene Munster pense au contraire qu’Apple a déjà structuré un plan de production et de vente de 440 millions d’unités sur deux ans. Cela signifie que les estimations sont plus que positives, puisque ce serait un bon 220 millions d’iPhone par an. D’ici 2019, la base des utilisateurs actifs en possession d’un iPhone devrait donc atteindre 800 millions de personnes dans le monde, grâce au taux de rétention élevé qui a été de 90% ces dernières années (en pratique, seulement 1 personne sur 10 vend son iPhone pour passer à Android).

Le mérite de ces chiffres devra être recherché dans les trois nouveaux iPhone, en particulier le modèle économique LCD de 6,1 pouces qui devrait être disponible d’ici la fin de l’année.