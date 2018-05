Spigen célèbre l’histoire d’Apple avec des coques spéciales pour iPhone X

Spigen a lancé une nouvelle gamme de coques pour iPhone X sur Indiegogo, dans l’espoir de recevoir le financement nécessaire pour la production de masse. Ces étuis célèbrent l’histoire d’Apple et s’inspirent de produits emblématiques tels que le premier iMac ou le premier iPhone lancé en 2007.

Les étuis qui s’inspirent du premier iMac sont disponibles en cinq couleurs différentes (bleu, rouge, jaune, argent, vert), le dos montrant le contour en relief des composants internes de l’iPhone X.

Et à l’intérieur on trouve même une belle référence au message « Hello (again) » du Macintosh de 1984 « (Hello) » et de l’iMac G3 « (again) ».

Les protections sont faites en plastique assez volumineux, légèrement plus épais que l’étui en cuir pour iPhone X fabriqué par Apple. Mais il s’agit là d’une collection qui fait appel à tous les fans d’Apple.

Et il y a aussi la coque qui transforme l’iPhone X en tout premier iPhone présenté par Steve Jobs en 2007. L’intérieur de ce boîtier est totalement noir, avec des références au dixième anniversaire de Spigen.

Les premiers clients sur Indiegogo peuvent acheter ces coques pour 18 $ chacune. Une fois la campagne terminée, le prix passera à 35 $.