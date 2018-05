iPhone X : le mode Éclairage de portrait au cœur d’une nouvelle publicité

Apple vante une nouvelle fois le mode Éclairage de portrait de l’iPhone X. Dans cette nouvelle publicité, la firme de Cupertino a mis le paquet pour donner l’illusion à l’utilisatrice que ce mode se veut aussi parfait qu’une séance en studio.

Alors que la jeune femme s’apprête à prendre le train, elle décide de dégainer son iPhone X pour faire un selfie. C’est alors que tout le matériel normalement nécessaire à un photographe professionnel surgit tout autour d’elle. Après un moment Surprise, elle se met tourner sur elle-même tout en activant le mode Éclairage de portrait, et plus précisément l’éclairage de scène qui met en évidence le sujet sur fond noir.

 

Intitulée « Studio in your pocket », Apple tente de nous convaincre que l’iPhone X peut offrir des résultats aussi parfaits qu’avec du matériel professionnel et un photographe pro derrière l’objectif.

Qu’en dîtes-vous ?