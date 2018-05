Comment convertir rapidement une vidéo YouTube en MP3 ?

S’il existe des logiciels pour récupérer seulement fichier MP3 d’une vidéo YouTube, il faut savoir que l’on peut aussi utiliser un convertisseur YouTube en MP3 directement depuis le Web.

Grâce à cette méthode, tout le monde peut récupérer très simplement le fichier MP3, sans la vidéo, tout en bénéficiant d’une excellente qualité audio. Cela fonctionne aussi bien sur PC/Mac que sur les smartphones, les tablettes et les consoles. Il y a même un convertisseur Youtube pour Android, qui vous permet de télécharger le MP3 instantanément. Précisons au passage que ces sites spécialisés peuvent être utilisés gratuitement et sans aucune inscription préalable.

De plus, il n’est aucunement nécessaire d’installer un quelconque logiciel, nui même de plugin. Il suffit simplement de copier et coller l’URL de la vidéo YouTube dans le champs nécessaire pour lancer la conversion de la vidéo en MP3.

Pour profiter d’une telle facilité de téléchargement, vous avez simplement besoin d’une connexion Internet. Notez à ce titre que les convertisseurs vidéo du Web utilisent des plateformes anonymes, et toutes les données sont chiffrées. Ainsi, il n’y a aucune trace dans l’historique, ni dans leur bases de données. En clair, vous pouvez convertir des MP3 de manière illimitée, gratuitement et sans publicité.

Le téléchargement et la conversion des vidéos profitent de la compression du MP3 avec une qualité d’échantillonnage égale à 320kbps. Et tout cela rapidement et très simplement ! Alors si vous ne saviez pas comment faire pour récupérer et stocker en local vos MP3 préférés, vous savez maintenant comment y parvenir.