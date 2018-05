Apple compte révolutionner la production d’aluminium

Apple continue à mener d’importantes initiatives pour protéger l’environnement en annonçant jouer un rôle fondamental dans la création d’une joint-venture qui pourrait changer la production industrielle dans le monde, grâce au premier aluminium produit dans le monde par un procédé de fusion sans carbone.

L’aluminium est un matériau clé dans la plupart des produits Apple et, depuis plus de 130 ans, il a toujours été produit de la même manière. L’aluminium a suivi le même système de production industrielle depuis 1886, lorsque Charles Hall, fondateur d’Alcoa, a développé le procédé. Le processus implique l’application d’un fort courant électrique à l’alumine, avec l’élimination consécutive de l’oxygène. Les expériences originales de Hall et les grandes fonderies modernes utilisent un matériau carboné qui brûle pendant le processus, libérant des gaz à effet de serre.

Les choses vont changer puisque les géants de l’aluminium Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminium annoncent la création d’une coentreprise pour commercialiser une technologie brevetée qui élimine les émissions directes de gaz à effet de serre découlant du processus de fusion traditionnel. On peut parler d’une véritable révolution dans la production de l’un des métaux les plus utilisés au monde. Et Apple a contribué à accélérer le développement de cette technologie.

La firme de Cupertino a d’ailleurs collaboré avec des entreprises oeuvrant dans le domaine de l’aluminium et avec les gouvernements du Canada et du Québec pour investir ensemble un montant total de 144 millions de dollars dans des activités de recherche et de développement futures.

Tim Cook a déclaré pour l’occasion :

« Apple s’engage à faire progresser les technologies qui sont bonnes pour la planète et à la protéger pour les générations à venir. Nous sommes fiers de faire partie de ce projet nouveau et ambitieux et nous sommes impatients d’utiliser l’aluminium produit sans émission directe de gaz à effet de serre pour la fabrication de nos produits. »

Cette nouveauté importante est le résultat de décennies de recherche et de développement. L’implication d’Apple a débuté en 2015, lorsque trois de ses ingénieurs ont commencé à rechercher une meilleure méthode et plus propre pour la production industrielle d’aluminium. Après avoir rencontré les plus grandes entreprises qui traitent de l’aluminium, des laboratoires indépendants et des startups du monde entier, les ingénieurs d’Apple Brian Lynch, Jim Yurko et Katie Sassaman ont trouvé les réponses qu’ils recherchaient chez Alcoa Corporation.

La nouvelle méthode de production de l’aluminium libère de l’oxygène à la place des gaz à effet de serre pendant le processus de fusion. Lynch, Yurko et Sassaman ont pris conscience du fait qu’Alcoa avait conçu un processus entièrement nouveau qui remplace ce carbone par un matériau conducteur avancé qui libère de l’oxygène à la place du dioxyde de carbone. L’impact potentiel sur l’environnement était énorme, il fallait donc un partenaire pour que cela se produise chez Alcoa. À ce moment-là, David Tom, Maziar Brumand et Sean Camacho, membres de l’équipe de développement commercial d’Apple, ont impliqué Rio Tinto, une société industrielle ayant une vaste expérience dans le développement des technologies de fusion et des ventes et marketing internationaux.

Ensemble, les deux sociétés d’aluminium ont créé une joint-venture appelée « Elysis », qui travaillera sur le développement de cette technologie pour arriver à la production et la commercialisation à grande échelle, avec le début de la vente prévue pour 2024. Apple continuera également à fournir un soutien technique. La technologie en instance de brevet est déjà utilisée au Centre technique d’Alcoa, à l’extérieur de Pittsburgh, et ce projet nécessitera un investissement de plus de 30 millions de dollars aux États-Unis.

Une fois entièrement développée et mise en œuvre, cette nouvelle méthode peut potentiellement éliminer les émissions directes de gaz à effet de serre provenant du processus de fusion à travers le monde.