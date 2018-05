YouTube active le support vidéo HDR sur l’iPhone X

YouTube a commencé à mettre en place un support pour le contenu vidéo à HDR sur l’iPhone X. Les vidéos HDR offrent une gamme de couleurs et de luminance plus étendue que le contenu standard, et le format prend également en charge la lecture vidéo sur une taille d’écran différente.

Pour les utilisateurs iOS, les vidéos YouTube en HDR ne peuvent être visionnées que sur l’iPhone X, car cette fonction ne fonctionne pas encore sur un iPad Pro potentiellement compatible.

Pour assurer la qualité de lecture, recherchez une vidéo HDR, puis appuyez n’importe où sur la vidéo et cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’écran. Appuyez ensuite sur le bouton « Qualité » et assurez-vous de régler « 1080p60 HDR ».

L’iPhone X est le premier smartphone d’Apple à supporter réellement les vidéos HDR, grâce à l’écran « Super Retina ». Apple répertorie également l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus comme des appareils prenant en charge HDR, mais les affichages de ces modèles ne sont pas les mêmes que l’iPhone X, donc tout contenu HDR joué sur 8 ou 8 Plus n’est pas HDR.

La mise à jour YouTube est disponible côté serveur, donc pas besoin de mettre à jour l’application sur l’App Store.