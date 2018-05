Steam Link officiellement annoncé pour iOS et tvOS

La plateforme de jeu vidéo numérique bien connue Steam a fait une annonce importante qui rendra sûrement heureux tous les passionnés de jeux vidéo. L’application Steam Link est prête à atterrir même sur les appareils Apple.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Steam Link est un service proposé par la célèbre plateforme Steam qui vous permet de jouer avec les titres disponibles dans votre bibliothèque directement sur un autre appareil compatible en streaming via votre réseau domestique, accessible uniquement via le matériel homonyme propriétaire et quelques appareils sélectionnés comme les derniers Samsung Smart TV équipés du système d’exploitation Tizen. Dans quelques jours, cette possibilité sera également étendue aux appareils iOS et tvOS, offrant ainsi la possibilité de jouer avec vos titres préférés sur iPhone, iPad et Apple TV.

Pour obtenir les meilleures performances, vous devrez évidemment être équipé d’un routeur WiFi compatible avec la bande de 5 GHz ou bien d’une connexion Ethernet filaire (disponible uniquement sur Apple TV parmi les appareils mentionnés ci-dessus). La société a également assuré une compatibilité maximale avec tous les contrôleurs MFi en plus du contrôleur propriétaire Steam; sur les appareils iOS sera également disponible à l’écran des commandes tactiles virtuelles, une option que nous recommandons honnêtement contre l’adoption de la complexité dans le contrôle de nombreux titres modernes.

Steam Link sera disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et tvOS à partir du 21 mai 2018. Et si vous avez besoin d’une manette compatible MFi, en voici deux :