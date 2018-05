L’application Miitomo de Nintendo a fermé définitivement ses portes

Comme il fallait s’y attendre, Nintendo a officiellement fermé l’application et le service Miitomo sur iOS. Miitomo était une application qui permettait de communiquer avec vos amis grâce à un Mii personnalisé, mais le succès escompté n’est jamais arrivé.

Miitomo offrait plein de possibilités pour créer son personnage, comme changer le nom, les vêtements, l’apparence, l’inflexion de la voix et l’attitude. Il y avait même une boutique où l’on pouvait acheter des vêtements et des accessoires, ainsi qu’une série de mini-jeux, grâce auxquels vous pouviez augmenter le niveau de votre personnage. Malgré tout, la première application iOS développée par Nintendo, dont l’idée était de créer une sorte de réseau social basé sur Mii, n’a pas capturé l’intérêt d’un grand nombre d’utilisateurs…peut-être au début mais la tendance s’est très vite inversée.

Tout en tirant le rideau, Nintendo a tenu à saluer les fans des Mii, qui ont fait leurs débuts avec la Nintendo Wii : « Nous voulons vous remercier d’avoir tant apprécié Miitomo. Le service Miitomo s’est terminé le mercredi 9 mai 2018. Nous avons parcouru un long chemin depuis le lancement de l’application, et encore une fois nous voulons remercier tous ceux qui ont été impliqués. Nous espérons aller de l’avant avec des choses encore plus grandes et meilleures, et j’espère que vous serez là pour partager le plaisir. Nous espérons vous revoir bientôt ! »

À partir d’aujourd’hui, les serveurs de l’application seront définitivement désactivés. Pourtant, les choses semblaient avoir bien commencé. En un mois, l’application comptait plus de 10 millions d’utilisateurs et 300 millions de conversations entre amis. Ces données ont contribué à augmenter les parts de Nintendo de 8% par semaine depuis le lancement sur l’App Store. Par la suite, l’intérêt a progressivement diminué. Et vous connaissez la suite…