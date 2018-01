Flop ! Nintendo mettra fin à son jeu social Miitomo le 9 mai

L’arrivée de Nintendo dans le monde du jeu mobile n’aura pas été fracassante, à tel point que son premier titre Miitomo, un jeu social, sera interrompu à compter du 9 mai prochain. La firme japonaise a annoncé que les utilisateurs ne sont déjà plus en mesure de continuer à acheter des pièces Miitomo coins.

Selon la déclaration officielle, ceux qui utilisent encore l’application recevront des bonus de connexion quotidiens jusqu’au 9 mai sous la forme de pièces Miitomo (x2000) et des tickers de jeux (x5). Ces bonus peuvent être utilisés pour jouer à Miitomo Drop ou profiter d’autres fonctionnalités telles que la boutique Miitomo.

Si vous vous demandez ce qui se passera si vous lancez l’application après le 9 mai, Nintendo explique que tous les utilisateurs verront un message indiquant la fermeture du service. En outre, aucune des fonctionnalités de l’application ne fonctionnera plus longtemps.

Gardez à l’esprit que vous ne pourrez pas voir vos Miifotos, y compris ceux partagés sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez les enregistrer directement sur votre smartphone avant le 9 mai. De plus, toutes les icônes thématiques et les vêtements que vous utilisez dans Miitomo sur votre compte Nintendo ou le jeu Super Mario Run ne s’afficheront plus après le 9 mai.

Enfin, bien que vous puissiez transférer des personnages Mii sur votre compte Nintendo en les reliant à Miitomo, leur personnalité et d’autres informations ne seront pas sauvegardées.