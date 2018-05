L’iPhone X est le smartphone le plus vendu en Europe

Même en Europe, l’iPhone X a été le smartphone le plus vendu au premier trimestre 2018 comme le confirme les données publiées aujourd’hui par Canalys.

En Europe, les expéditions de smartphones ont diminué de 6,3% par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Au total, Apple a vendu 10,2 millions d’iPhone au premier trimestre de 2018, soit une baisse de 5,4% sur un an.

Canalys note que 6,3% est la plus forte baisse en Europe sur un seul trimestre depuis que ces mesures sont faites. Apple parvient relativement bien à faire face à cet impact, puisqu’elle perd moins que la moyenne totale, mais il y a des entreprises comme Huawei et Xiaomi qui enregistrent des progressions record d’année en année (+38,6% et >+999% respectivement).

Apple reste le deuxième producteur en Europe (22,2%), surpassé seulement par Samsung (33,1%) qui, toutefois, perd plus de 15% sur un an avec un total de 15,2 millions de smartphones expédiés, tandis que Huawei prend la troisième place avec 16,1%.

Canalys rapporte également que, malgré la perte de 25% des expéditions par rapport au trimestre précédent, l’iPhone X reste le smartphone le plus vendu en Europe, même au cours des trois premiers mois de l’année. De plus, 25% des iPhone vendus au premier trimestre sont des modèles qui ont plus de deux ans.

« C’est une nouvelle ère pour les smartphones en Europe », a déclaré Ben Stanton, analyste chez Canalys. « Les quelques marchés en croissance ne suffisent pas à compenser les marchés saturés, et nous passons d’une ère de croissance à une ère cyclique, ce qui représente un nouveau défi pour les opérateurs historiques. Nous nous attendons à ce que plusieurs petites marques quittent le marché dans les années à venir ».

Les plus fortes baisses ont été enregistrées principalement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, mais la Russie excelle avec +25% d’année en année.