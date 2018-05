Apple pense à l’avenir des écrans entre MLCD+ et Micro-LED

Apple travaille avec plusieurs partenaires pour créer des écrans pour ses futurs iPhone, grâce à des collaborations avec Foxconn et LG.

Foxconn et Sharp vont commencer la production d’écrans micro-LED aux États-Unis. Foxconn a également l’intention d’investir dans une autre société spécialisée dans cette technologie. Il s’agit de la LED Epileds Technologies, dont Foxconn pourrait bientôt devenir le premier actionnaire avec une participation de 7,32%.

Le plus important fournisseur d’Apple se concentre de plus en plus sur le micro-LED, en tenant des commandes futures de la firme de Cupertino pour ses iPhone. Apple pourrait même travailler avec Foxconn au point d’investir dans cette technologie.

Les panneaux Micro-LED ont le grand avantage car ils offrent une meilleure résolution d’image, une luminosité plus élevée et une réponse rapide, avec une consommation de batterie moindre. Ces panneaux consomment 90% moins d’énergie que les écrans LCD et 50% de moins que les écrans OLED. C’est donc une solution parfaite pour l’Apple Watch et les prochains iPhone.

L’utilisation du MLCD+ pourrait être plus immédiate. Cette technologie pourrait déjà être intégrée sur le prochain iPhone de 6,1 pouces, le seul des trois nouveaux iPhone à ne pas disposer d’un écran OLED, selon les rumeurs.

Les écrans MLCD+ sont produits par LG et ont déjà été utilisés sur le nouveau G9 ThinQ. Un écran LCD classique a trois éléments par pixel, connu sous le nom RVB : un pour la lumière rouge, un pour le vert et un pour le bleu. En mélangeant et en faisant correspondre ces trois couleurs primaires, un écran LCD peut afficher n’importe quelle couleur.

Le MLCD+ ajoute une quatrième sous-couche de couleur blanche. Cette addition augmente la luminosité de l’affichage au même niveau du rétroéclairage. Cette technologie a été développée pour la première fois par LG pour les téléviseurs 4K. Apple pourrait utiliser ce type d’écran sur son prochain iPhone de 6,1 pouces, mais cela reste encore qu’une hypothèse.