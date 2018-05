Magazine People : une spéciale avec des photos prises avec l’iPhone X

Tim Cook a complimenté la version espagnole du magazine People, qui a publié ce mois-ci la spéciale « Les 50 plus belles personnes » avec des photos toutes prises avec l’iPhone X.

Dans l’article publié par People, il y a des personnes comme Demo Lovato, J.Balvin, Amara La Negra et bien d’autres. Pour chaque personne choisie parmi les « les 50 plus belles », une courte biographie a été consacrée, et associé à un portrait photographique capturé à l’aide de l’iPhone X.

Même la photo de la couverture de ce numéro de People a été prise avec le smartphone d’Apple. Tim Cook a voulu remercier le magazine pour ce choix. Bien que People n’ait pas détaillé les coulisses, les photos prises avec l’iPhone X ont été retouchées en post-production, compte tenu du résultat final obtenu.