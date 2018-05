Selon les données publiées par Asymco, Apple a vendu 46 millions d’Apple Watch dans le monde depuis le lancement du premier modèle.

De plus, le cabinet affirme qu’Apple a désormais une base d’utilisateurs actuelle comprise entre 40 et 43 millions. Cette base d’utilisateurs est évidemment plus faible car elle représente le nombre d’utilisateurs qui utilisent activement une Apple Watch, sans tenir compte des appareils qui ont été perdus ou ne fonctionnent plus.

Au premier trimestre de 2018, les ventes d’Apple Watch ont augmenté de 38% par rapport à la même période il y a un an. C’est plus que positif pour Apple qui prend de plus en plus de part de marche sur ce domaine. La bonne nouvelle concerne aussi les investisseurs, étant donné que l’un des principaux problèmes d’Apple est de devoir différencier autant que possible les revenus, afin d’éviter sa dépendance à l’iPhone uniquement. Le géant californien doit avoir d’importants revenus dans tous les domaines où il opère, et l’Apple Watch commence sérieusement à faire la différence.