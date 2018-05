L’iPhone X est le smartphone le plus vendu au premier trimestre de 2018

Les données publiées par Strategy Analytics confirment que l’iPhone X a été le smartphone le plus vendu dans le monde au cours du premier trimestre de 2018, avec 16 millions d’unités.

Ces données viennent une fois de plus confirmer que l’iPhone X n’a absolument pas été un « flop », comme certains analystes le pensaient. En effet, le smartphone le plus cher d’Apple occupe la première place avec 16 millions d’unités vendues dans le monde. De plus, les quatre premiers smartphones les plus vendus sont tous des iPhone : la première place revient à l’iPhone X, l’iPhone 8 en seconde place (12,5 millions de chiffre d’affaires), la troisième position est assurée par l’iPhone 8 Plus (8,3 millions) et l’iPhone 7 prend la quatrième place (5,6 millions). Le premier appareil Android est le Xiaomi RedMi 5A avec 5,4 millions, suivi par le Galaxy S9 Plus (disponible depuis la mi-mars) avec 5,3 millions d’unités vendues.

Au total, ce sont pas moins de 345 millions de smartphones qui ont été vendus dans le monde. À lui seul, l’iPhone X représentait 5% de toutes les ventes au cours du trimestre et reste en première position pour le deuxième trimestre consécutif. Qui parlait de flop déjà..?