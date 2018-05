iPhonote vous propose aujourd’hui un nouveau concours en partenariat avec la boutique MacWay. Un casque audio, un casque de réalité virtuelle et un chargeur rapide sans fil 10W sont à gagner pour l’occasion.

Voici les lots dans le détail :

› Novodio HP+ – Casque audio haute fidélité avec micro et télécommande : 33,90 €

› Novodio VR Box – Casque de réalité virtuelle pour smartphones : 19,99 €

› Novodio Qi Charger – Chargeur rapide sans fil 10W pour smartphones : 24,99 €

Participation

Pour participer, il suffit de télécharger notre application iPhone/iPad APhonote et de laisser une note dans l’App Store avec un gentil commentaire (si possible) en le terminant par « Novodio ». Laissez ensuite un commentaire dans cet article avec un mail valide* et le même pseudo que sur l’App Store. Respectez bien cet ordre pour valider votre participation.

*Ne mettez pas votre mail dans le commentaire à la vue de tous ! Juste dans le champ obligatoire pour laisser un commentaire sur notre site.

Vous aurez également avoir plus de chance d’être tiré au sort en partageant cet article sur les réseaux sociaux.

Pour participer via Twitter, il suffit de suivre notre compte @iPhonote, et partager le tweet suivant :

Concours iPhonote : gagnez un casque audio, un casque de réalité virtuelle et un chargeur rapide sans fil 10W https://t.co/WY9eCMBNHc via @iPhonote — iPhonote (@iPhonote) 4 mai 2018

Pour participer via Facebook, il suffit d’aimer notre page BlogiPhonote, et partager la publication suivante :



Le tirage au sort aura lieu mardi 8 mai 2018 en fin de journée. Il y aura trois gagnants (1 lot par personne) lesquels seront ensuite contactés par mail.