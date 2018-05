Apple arrête de signer iOS 11.3 – downgrade/restauration impossible

Maintenant qu’iOS 11.3.1 est officiellement disponible, Apple a décidé d’arrêter de signer iOS 11.3 rendant l’installation impossible, tout comme la restauration.

Il ne sera donc plus possible de revenir à la version précédente même en utilisant iTunes. Cependant, il est fortement conseillé de garder vos appareils à jour compte tenu de la présence de plusieurs bugs dans les différentes versions intermédiaires publiées ces derniers temps. Pour rappel, iOS 11.3.1 permet de réactiver le tactile des écrans non officiels et la luminosité automatique.

Dans le cas où vous attendez la sortie d’un outil de jailbreak pour iOS 11.2 > 11.3, vous pouvez alors rester sur ces versions sans problème. Récemment, nous avons parlé d’iOS 11.3 et iOS 11.3.1 qui ont été jailbreakés avec succès mais il est encore trop tôt pour savoir si un outil sera rendu publique. Le dernier jailbreak en date est Electra compatible d’iOS 11 à 11.1.2.