WhatsApp et Instagram : Facebook annonce l’arrivée du chat vidéo en groupe

La conférence F8 2018 de Facebook a réservé d’excellentes nouvelles pour Whatsapp et Instagram, puisque les deux applications vont être pourvues du chat vidéo en groupe.

En dépit de la journée gâchée par la démission de Jan Koum, co-fondateur de WhatsApp, suite aux divergences sur la gestion de la vie privée des utilisateurs, Mark Zuckerberg a dévoilé ce qui sera l’avenir de WhatsApp et Instagram.

Concernant WhatsApp, on sait qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer encore le service et l’une des caractéristiques les plus demandées par les utilisateurs a toujours été le chat vidéo en groupe. Il faut savoir que Skype reste pour le moment l’application préférée par les utilisateurs pour une variété de raisons, y compris la performance du service lui-même.

Mais Facebook a décidé de cannibaliser ce secteur en annonçant l’arrivée du chat video en groupe. Les méthodologies de mise en œuvre de ce service ne sont pas encore tout à fait claires, mais pour le moment il sera possible de faire un appel vidéo en groupe jusqu’à 4 participants. Même les autocollants seront bientôt introduits dans la messagerie d’application. Instagram aura également droit à ses nouveautés dont la plus attendue n’est autre que le chat vidéo en groupe.