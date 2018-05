Les jeux mobiles représentent désormais la moitié du secteur

Au fil des années, Apple a su se faire une réelle place dans le secteur du jeu mobile. D’après les derniers chiffres, les revenus du marché du jeu vidéo s’élève 137,9 milliards en 2018 dont la moitié provient des jeux mobiles, soit 70,3 milliards de dollars en 2018, ce qui équivaut à une croissance de 25,5% en l’espace d’une année.

Grâce à l’iPhone, Apple a une part qui aujourd’hui compte plus que tout. Mieux encore, les prévisions de Newzoo mettent en évidence une part de marché qui prendra encore plus d’ampleur d’ici 2021. La PDM des jeux mobiles pourrait atteindre les 59% avec plus de 100 milliards de dollars générés sur une année.

Il est vrai que graphiquement parlant, les jeux mobiles n’ont quasiment plus rien à envier aux consoles. Au passage, précisons que l’App Store se veut deux fois plus rentable que Google Play, aidé aussi par certains jeux disponibles en exclusivité sur iOS.

Pour autant, le cabinet ne croit pas que le marché des consoles faiblira durant l’ascension des jeux mobiles. Les joueurs peuvent en effet jouer à la fois sur iPhone (ou un autre smartphone) mais aussi sur PC/Mac et consoles.

Si les studios et développeurs indépendants continuent à concevoir des titres de qualité pour mobile, il est certain que la part des joueurs grandira encore dans les années à venir. Que ce soit Fortnite, Honor of Valor, Clash of Clans (et bien d’autres jeux), ils participent allègrement à la part de marché atteinte aujourd’hui par Apple. Et ce n’est qu’un début…