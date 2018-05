Plans : Apple a accumulé des données de plus de 40 États et 10 pays

Malgré les difficultés des premiers, la firme de Cupertino a toujours montré son engagement et sa volonté d’améliorer sa plateforme Plans.

Depuis 2015, Apple s’est engagée à fournir un service similaire à Google, en envoyant dans plusieurs états américains, et pas seulement, des véhicules différents avec l’équipement LiDAR afin de collecter le plus de données possibles.

Les véhicules ont voyagé de New York vers la Croatie, la France, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Apple met régulièrement à jour la liste des endroits où les véhicules collectent des données sur son site Web. De toute évidence, face à la collecte de données, beaucoup de travail concerne également la protection de la vie privée qui inclut, comme le service Google, l’obscurcissement des visages et d’autres données sensibles qui ne peuvent évidemment pas être publiées sans le consentement de l’utilisateur.

Dans les données récentes, nous parlons d’une couverture d’environ 41 États américains, mais il est encore trop tôt pour comprendre quand cette nouvelle cartographie sera effectivement compétitive par rapport au service Street View de Google, actif depuis 2007 et avec une incroyable base de données.

Cependant, Apple est maintenant passée à une couverture de 80% du territoire américain, ce qui nous laisse penser que le géant californien pourrait intégrer très prochainement les nouvelles données dans Apple Plans au moins aux États-Unis. Nous verrons alors si ce service sera vraiment capable de rivaliser avec Google…