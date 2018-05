Les apps universelles iOS/macOS repoussées à 2019 ?

En décembre dernier, nous apprenions qu’Apple travaillait sur un nouveau projet baptisé « Marzipan », dont l’objectif est de permettre aux développeurs de concevoir une seule et même application capable de tourner à la fois sur iPhone/iPad et Mac.

Mark Gurman de Bloomberg croyait savoir que ces applications universelles pourraient voir le jour dès cette année avec macOS 10.14 et iOS 12. Seulement, John Gruber table plutôt sur une sortie l’année prochaine dans le meilleur des cas.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, mais une chose est sûre, si Apple va réellement dans cette direction, ce sera alors le plus important changement que connaîtra iOS et macOS. L’objectif serait de stimuler les apps du Mac App Store car de plus en plus de développeurs se concentrent sur les apps iOS au cours des dernières années.

Nous devrions en apprendre un peu plus sur le sujet lors de la prochaine WWDC qui se déroulera du 4 au 8 juin au McEnery Convention Center à San Jose, Californie.