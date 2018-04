Counterpoint : l’iPhone X est le smartphone le plus vendu au monde

D’après les données de Counterpoint, 5,1% de tous les smartphones vendus dans le monde en février étaient des iPhone X. Ces données rendraient le smartphone d’Apple le plus vendu de tous les temps, bien que certains analystes parlent d’un « flop commercial ».

En attendant de comprendre comment les ventes d’iPhone se sont déroulées au premier trimestre, grâce à la conférence financière d’Apple prévue demain, plusieurs analystes estiment que l’iPhone X n’a ​​pas tenu ses attentes, obligeant Apple à réduire sa production.

Cependant, le rapport de Counterpoint semble réfuter en partie ces analyses, étant donné que les quatre premiers smartphones les plus vendus en février sont des iPhone. En particulier, l’iPhone X s’est avéré être le smartphone le plus vendu en février 2018 avec 5,1%, suivi par l’iPhone 8 (3,1%), l’iPhone 7 (2,2%) et l’iPhone 8 Plus (1,9%). Ce dernier partage la quatrième position avec le Xiaomi Redmi 5A, tandis que la sixième place revient aux Samsung Galaxy S8 avec 1,4%.

Ce rapport contredit donc les nombreux analystes qui ont parlé du flop, étant donné que l’iPhone X semble être le smartphone le plus vendu au monde. Comme CounterPoint n’offre pas de chiffres absolus, il est donc probable qu’en termes d’unités vendues, les chiffres soient en réalité inférieurs aux prévisions.

En attendant, les bonnes nouvelles viennent aussi de l’Inde, étant donné que les recettes fiscales d’Apple en 2017 dans le pays ont augmenté de 17% par rapport à l’année précédente, avec des bénéfices en hausse de 44%. Avec le marché chinois de plus en plus difficile, ces données donnent un peu de souffle à Apple, car l’entreprise se concentre actuellement beaucoup sur l’Inde. La production de l’iPhone 6s a été récemment lancée dans le pays, afin qu’il puisse être vendu localement à des prix encore plus bas. Néanmoins, il convient de noter que la part unitaire des iPhone vendus en Inde a baissé en raison de la présence de nombreux smartphones à bas prix, mais d’un autre côté les gains augmentent grâce aux ventes d’appareils haut de gamme.