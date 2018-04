Lorsqu’on demande à des employés de choisir un appareil pour leur travail, l’iPhone arrive en tête. La tendance des dernières années montre également que les entreprises sont plus souvent orientées vers les appareils Mac Les employés d’entreprise choisissent d’utiliser l’iPhone.

Cette affirmation a été extraite d’une enquête initiée par JAMF – une société de recherche qui analyse de plus en plus chaque année le problème commercial lié à la technologie – certifiant année après année que la tendance suit massivement cette tendance. Déjà en mars 2017, les entreprises américaines utilisaient et utilisent encore un Mac et fourni un iPhone et iPad à 99% de leurs employés. L’enquête de mars 2018 montre que 49% des entreprises choisissent arbitrairement des appareils mobiles, 75% sont des appareils iOS tels que les iPhone et les iPad.

Sur les 600 personnes sondées, comprenant des cadres, des professionnels et des gestionnaires, on apprend que même en dehors du lieu de travail, elles préfèrent toujours utiliser l’iPhone et l’iPad.

Avec cette liberté de choix à la source, selon les travailleurs, il y aurait un taux de productivité plus élevé et le contexte favoriserait positivement les relations qu’ils entretiennent avec les « étages supérieurs ».

En clair, Apple gagne à tous les égards dans le segment des affaires, tandis que Android et Windows complètent le podium respectivement avec leurs smartphones et ordinateurs de bureau.